Marcelo alerta que campeonato chegou em momento decisivo

Next

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Restando menos de três meses para o término do Campeonato Brasileiro, o técnico do Atlético-MG, Marcelo Oliveira, acredita que o torneio nacional chegou em seu momento decisivo. Ele espera ter o Galo preparado para as próximas partidas.

Leia mais:

Victor vai a campo para testes e mostra possibilidade de encarar o Flu

Fred se prepara para reencontro com o Flu e não promete comemoração

“Não dá para pensar muito. Os jogos são decisivos. Acontece com todas as equipes. Importante à gente e preparar bem, recuperar jogadores, preparar um leque maior de opções, porque as próximas rodadas podem definir o título. Precisamos chegar na frente brigando pelo objetivo maior”, destacou.

Para cuidar do desgaste, como observou, o treinador preferiu dar menos treinos no campo após o triunfo sobre o Vitória, na última quarta-feira, por 2 a 1, no Independência. Os jogadores fizeram somente duas atividades, ambas na academia. Neste sábado, o comandante deve dar o único trabalho em campo, provavelmente um trabalho técnico seguido de um tático.

“A gente está cuidando muito do desgaste, ampliamos esse cuidado. A gente resolveu segurar, fazer um trabalho bem específico para minimizar as lesões. Estamos recuperando alguns jogadores, que estão indo para o campo pensando na parte física”, analisou.

Tentando alcançar o Palmeiras na tabela de classificação, a quatro pontos do Verdão, Marcelo destaca a dificuldade do torneio, mas garante que é importante fazer o dever de casa.

“Nesse campeonato sempre tem uma surpresa, o campeonato é muito difícil. Os jogos são extremamente difíceis contra todas as equipes, que estão na parte de cima ou na parte debaixo da classificação. Foi assim contra o Vitória na última rodada. É importante fazer nosso dever sem pensar no que vai acontecer com os outros.

O Galo volta aos treinamentos na manhã desta sábado, na Cidade do Galo. A equipe ainda faz um trabalho no domingo antes de ir para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, na segunda-feira.

Recomendado para você