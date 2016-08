Marcelo Oliveira ainda tem desfalques para o jogo contra o Vitória

Sem ser atendido em seu pedido de adiamento da partida contra o Vitória, na quarta-feira (7), na outra semana, o técnico Marcelo Oliveira acredita que poderá contar com alguns reforços vindos do departamento médico para o jogo no Independência. Vale destacar que o Galo tem atualmente oito jogadores fazendo algum tratamento e ainda Dátolo que faz reforço físico.

Há alguns dias o Atlético-MG mandou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um pedido de troca de data do jogo contra o Vitória. A partida, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Galo queria mais um dia para poder entrar em campo.

A ideia era poder contar com seus jogadores que foram convocados para as seleções de seus países na disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo, como Lucas Pratto, da Argentina, Otero, Venezuela, e Rafael Carioca na escrete canarinho.

O pedido, entretanto, não foi aceito, já que uma série de situações, como o clássico entre América e Cruzeiro no mesmo dia e o jogo seguinte do Vitória no Campeonato Brasileira estaria muito próximo à data almejada pelo Galo e o clube baiano não teria tempo mínimo de descanso.

Para ter forças em campo, o técnico Marcelo Oliveira pensa que poderá contar com reforço de Erazo na zaga, Júnior Urso entre os volantes e aguarda ainda Dátolo na armação de jogadas.

“Houve esse desejo e não foi aceito, não bastava apenas o jogo do Atlético, dificultou muito, temos a esperança de contar com Erazo, nós paramos com ele para recuperar, achamos que ele pode estar a disposição próximo jogo, também com Urso e Dátolo, assim teremos mais opções para jogar contra o Vitória. Passa a ser o jogo mais importante de agora em diante, o campeonato é difícil, times lá na frente perderam, Palmeiras e Flamengo ganharam, fazer o dever de casa é quase obrigação”, finalizou.

Por ter um prazo de uma semana e meia para a partida, o Atlético deu dois dias de folga para os jogadores alvinegros. A equipe volta aos treinamentos apenas na tarde de quarta-feira.