Marcelo Oliveira afirma que gols perdidos dificultaram a vida do Galo

O Atlético-MG venceu o Vitória, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A magra vantagem no placar, entretanto, poderia ter sido mais tranquila se os alvinegros conseguissem aproveitar melhor as oportunidades, algo que, segundo o técnico Marcelo Oliveira, foi o diferencial.

“Jogo muito complicado pelas circunstâncias, Atlético teve a condição de definir, encaminhar a vitória, mas erramos algumas situações claras no primeiro e segundo tempo. O Vitória está numa posição que vem no tudo ou nada, chegaram mais que poderiam, tiveram uma chance clara. Chegamos muito também, mas se tornou um jogo difícil. Vitória bem armado, tem velocidade, ótimo técnico, você tem que fazer o gol e definir, tirar o gás do adversário. Enquanto estava 2 a 1, continuaram com a esperança. Mas valeu pela vitória, time mexido”, analisou.

O Galo desperdiçou pelo menos três chances claras, sem goleiro, duas com Fred e uma com Robinho. O treinador alvinegro defendeu seu atacante e disse que os lances foram rápidos e difíceis para o matador.

“Fui atacante, a situação do Robinho era mais tranquila, mas a do Fred mais complicada. É uma bola rápida, que passa, um zagueiro ou o posicionamento encobre a visão. Mas o Fred pode dizer melhor sobre isso, é um artilheiro”, destacou Oliveira sobre a situação do camisa 99, que mesmo desperdiçando chances ainda marcou os dois gols da vitória alvinegra.

O Galo volta aos treinamentos na tarde desta quinta-feira, na Cidade do Galo, e já foca suas atenções no duelo contra o Fluminense, na próxima segunda-feira.

