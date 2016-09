Marcelo lamenta derrota em partida com “muito erro para um jogo só”

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Superado por 4 a 2 pelo Fluminense, no Rio de Janeiro, em partida realizada na noite desta segunda-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Atlético-MG, Marcelo Oliveira, não gostou do segundo tempo que sua equipe fez diante do time tricolor carioca. Para o treinador alvinegro, foram vários erros que comprometeram os números finais ao jogo.

“A gente controlou bem o primeiro tempo, criamos oportunidades, o Fluminense tentou também, mas nós conseguimos sair na frente. O segundo tempo foi bem diferente do que esperávamos, tínhamos a dificuldade pela falta de um jogador referência. Eles rodaram muito, quando perdemos o jogador, tentei fechar, deixar o Robinho mais solto, mas não funcionou. O Fluminense conseguiu sair bem, tiveram contra-ataques, ampliaram o placar, a gente se lançou e sofremos o gol. Mérito do Fluminense, mas é muito erro para um jogo só”, avaliou.

Entre os vários erros para só um jogo, como citou Marcelo Oliveira, estavam as jogadas equivocadas do zagueiro Edcarlos – que cometeu um pênalti claro não marcado pelo juiz no primeiro tempo, e falhou em botes na etapa complementar. O treinador alvinegro, entretanto, justifica a titularidade do defensor pela experiência.

“O Edcarlos pelo treinamento, está indo bem. Ele estava se esforçando, pelo fato de já ter jogado com o Léo (Silva), apesar de ter errado duas bolas, não teve influência direta nas situações criadas pelo Fluminense”, declarou.

O Atlético faz um treino regenerativo no Rio de Janeiro, nesta terça-feira e em seguida volta a Belo Horizonte. Os atletas se reapresentam, na Cidade do Galo, na quarta-feira, e se preparam para o duelo diante do Sport, na quinta, no Independência, às 19h30 (de Brasília).

