Marcelo fecha treino e tem novo reforço na lateral direita

De olho na Ponte Preta, partida desta quarta-feira, no Moisés Lucarelli, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Marcelo Oliveira fechou o treino desta tarde de terça, na Cidade do Galo. No primeiro encontro entre Galo e Macaca, o resultado foi o empate por 1 a 1, no Mineirão, no mês passado.

Leia mais:

Cazares reclama de posição no clássico, mas garante que quer ajudar

Marcelo Oliveira comemora retornos importantes para o time titular

O comandante não mostrou o time que vai para o duelo, mas poderá contar com Carlos César. O jogador sofreu uma pancada no jogo contra o Cruzeiro, mas está recuperado. “Conversei com os médicos, eles me tranquilizaram, foi apenas uma pancada, mas já estou me preparando para o jogo”, confirmou o ala.

A imprensa teve entrada no centro de treinamento atleticano às 14h45. Às 15h os jogadores deram as entrevistas coletivas e em seguida foram liberados 15 minutos para imagens dos cinegrafistas das televisões. Durante todo o tempo que os jornalistas ficaram dentro da Cidade do Galo nada foi mostrado, os atletas fizeram apenas uma movimentação recreativa.

Marcelo Oliveira demostrou desejo de ir como time mesclado para a partida contra a Ponte Preta. O treinador assumiu que a prioridade alvinegra é o Campeonato Brasileiro, torneio que o Galo está na terceira colocação e busca os líderes, Palmeiras e Flamengo.

Para o jogo, Lucas Pratto será o titular na vaga de Fred. O camisa 99 não poderá entrar em campo por já ter atuado pelo Fluminense na Copa do Brasil. Outras novidades vindas do DM: Leandro Donizete e Patric estão recuperados de lesão e reforçam a equipe.

Recomendado para você