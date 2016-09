Marcelo descarta que substituição de Fred tenha sido por pressão

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Na volta do intervalo, na derrota por 4 a 2 para o Fluminense, na última segunda-feira, uma substituição feita pelo técnico Marcelo Oliveira chamou a atenção. O treinador tirou o atacante Fred da partida para a entrada do meia Otero. De acordo com o comandante atleticano, a troca foi por situações de jogo.

“Pratto ou Fred poderia ser um ou outro, mas foi situação técnica que nós entendemos. A movimentação foi melhor e também aproveitou melhor as jogadas de fundo”, avaliou o treinador.

Por todo histórico de Fred no Fluminense, que passou sete anos atuando com a camisa tricolor, existia o receio de um excesso de pressão no jogador. Durante o primeiro tempo, toda vez que tocou na bola, o camisa 99 ouviu as vaias da torcida carioca. Marcelo, porém, não acredita que isso faça diferença para um atleta com essa bagagem.

“Acho que não, isso é folclore, ele fez muito pelo Fluminense, o torcedor se diverte, desabafa nesses momentos, xinga, mas o Fred não sentiu nada, é experiente, maduro. eu troquei porque achei que era a melhor opção”, finalizou o comandante.

O Atlético volta aos treinamentos na tarde desta quarta-feira, na Cidade do Galo, e já segue os preparativos para o duelo contra o Sport, no Independência, na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília).

