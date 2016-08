Liberado, Douglas Santos viaja para assinar com clube alemão

Next

Douglas Santos deve fechar com o Hamburgo nestes últimos dias da janela de transferências (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Medalhista olímpico com a Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo Douglas Santos foi liberado para viajar e negociar contrato com o Hamburgo, da Alemanha. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube, na tarde desta terça-feira.

Desde a última sexta-feira, o Hamburgo tinha um representante no Brasil para fechar a negociação. Antes de fechar o negócio, o Galo já tinha rejeitado uma proposta, de cerca de 6,5 milhões de euros (R$23,4 milhões), longe do valor pretendido pelo clube, que era cerca de 10 milhões de euros.

Douglas Santos teve seu nome ventilado também na Espanha e Inglaterra, com Barcelona, Valência e Arsenal aparecendo como interessados. O Hamburgo agora tem que trabalhar com velocidade, pois a janela de transferências se encerra às 23h59 (de Brasília) da próxima quarta-feira.

O ala chegou ao Galo há dois anos, por empréstimo junto a Udinese e, na ocasião, o clube vivia grande turbulência na posição, e Douglas foi à solução para os problemas alvinegros. Em 2015, o alvinegro de Minas Gerais comprou 100% dos direitos econômicos do atleta.

