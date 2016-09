Lateral do Galo, Carlos César pede confiança para enfrentar o Vitória

Firme no G4 e brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG aproveitou o intervalo de dez dias sem jogos para intensificar a preparação para o confronto contra o Vitória, próximo desafio na luta pelo troféu. Carlos César, lateral-direito do Galo, exaltou o equilíbrio desta edição do torneio e pediu confiança aos seus companheiros de equipe.

“Está sendo uma disputa muito acirrada, diferente dos outros anos em que a gente vem brigando. A gente vê que não tem nenhuma equipe se distanciando, a briga está muito grande, uma diferença de três, quatro pontos, e a gente vem forte, focado, na busca pela liderança”, afirmou o jogador, que se exercitou na academia à parte dos companheiros e junto ao volante Leandro Donizete.

Com 39 pontos, o Galo ocupa a terceira colocação da tabela, quatro pontos atrás do líder Palmeiras e a um ponto da vice-liderança, ocupada, no momento, pelo Flamengo. Na manhã deste sábado, a equipe participou de um trabalho técnico com foco em finalizações e cruzamentos, buscando o máximo de precisão para receber o time baiano. A partida, válida pela 23ª rodada da competição, está marcada para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Independência.

Leia também: Ex-alvo do Galo, José Angulo é pego no antidoping por uso de cocaína

Com chance de ser artilheiro do Brasileirão, Robinho prioriza título

Marcelo Oliveira ganha dois novos problemas antes de enfrentar o Vitória

Confiante no entrosamento de seu time, Carlos César pregou confiança para seguir conquistando bons resultados. “Já estamos em mais da metade do ano e a gente vem trabalhando forte todo esse tempo, então, é mais uma questão de se posicionar em campo, ter a confiança e que as coisas deem certo dentro da partida. Não tem segredo. É confiança, mesmo, porque futebol, tem. E, se por um lado a gente não vem jogando junto há muito tempo, já tivemos a oportunidade, em outras partidas, de jogar juntos”, finalizou Carlos César.

O elenco comandado por Marcelo Oliveira volta a treinar na manhã deste domingo.

Recomendado para você