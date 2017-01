Galo volta a campo neste sábado para buscar vitória na Copa Flórida

Os garotos do Atlético_MG, ajudados por alguns profissionais, voltam a campo na noite desta sábado, às 19h (de Brasília), para seu último duelo na Copa da Flórida, contra o Tampa Bay Rowdies, no Al Lang Stadium, em Saint Petersburg. A expectativa atleticana é buscar a vitória contra o time da casa e voltar para o Brasil com, pelo menos, três pontos.

Apesar de ter perdido o primeiro jogo, os garotos estão com moral com o técnico Diogo Giacomini. O treinador, após a derrota para o Bayer Leverkusen, na última quarta-feira, por 1 a 0, disse ter visto bons jogadores em campo e atletas que poderão ser utilizados no grupo principal, do técnico Roger Machado. Vale lembrar, inclusive, que o Galo mandou para a Copa da Flórida um grupo alternativo, com poucos profissionais e mais atletas da base.

O time atleticano deve ser o mesmo da estreia contra o Bayer. A equipe agradou o técnico Diogo Giacomini, que observou, inclusive, que o Galo está no início da temporada e conseguiu segurar a força de um clube europeu.

“Nós vamos estudar um pouco mais a equipe do Tampa Bay, ver como os jogadores vão se recuperar do primeiro jogo nesses dois dias. Acabei deixando alguns jogadores mais tempo em campo do que planejava, porque previ que poderíamos empatar o jogo. Alguns jogadores acabaram se desgastando mais e fazendo os 90 minutos da partida. Vamos ver como esses jogadores podem se recuperar em dois dias e pensar bem a estratégia para a gente colocar a melhor equipe possível”, destacou Giacomini.

O Rowdies também vem de derrota na competição. O time estreou na Copa da Flórida contra o Wolfsburg, da Alemanha, e perderam por 2 a 0. Apesar do placar contrário, o time da casa teve chances claras de gols, mas não conseguiu aproveitar bem as oportunidades.

FICHA TÉCNICA

Tampa Bay Rowdies X Atlético-MG

Local: All Lang Stadium, em St. Petersburg, na Flórida (EUA)

Data: 14 de janeiro, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Não foi divulgado

Assistentes: Não divulgados

ATLÉTICO: Uilson, Patric, Jesiel, Nathan e Leonan; Lucas Cândido, Cícero, Roldan e Thalis; Capixaba e Carlos

Técnico: Diogo Giacomini

Rowdies: Kyle Morton, Neill Collins, Eoin Wearen, Sergio Manesio e Zac Portillos, Kyle Curinga, Alex Morrell, Keith Savage e Michael Nanchoff, Martin Vingaard e Jonathan Glenn

Técnico:Stuart Campbell