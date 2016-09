Galo terá pelo menos três retornos para o jogo contra o Fluminense

Next

Vídeos destaque Acompanhe as novidades dos clubes paulistas nesta quinta-feira

Golfe Confira a lista dos 10 atletas aposentados mais ricos do mundo

Recheado de desfalques no triunfo sobre o Vitória, por 2 a 1, nessa quarta-feira, no Independência, o técnico Marcelo Oliveira tem certa a volta de pelo menos três jogadores na lista de 12 desfalques, para o confronto contra o Fluminense, na próxima segunda, no Rio de Janeiro.

Leia mais:

Com chances perdidas e dois gols anotados, Fred destaca “noite maluca”

Marcelo Oliveira afirma que gols perdidos dificultaram a vida do Galo

O atacante Lucas Pratto, elogiado na seleção da Argentina, volta ao Galo após a rodada de jogos para as eliminatórias para a Copa do Mundo 2018. Situação parecida com a de Rómulo Otero.

O Atlético conta ainda com o retorno de Leonardo Silva a zaga do Galo, após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Mas nem tudo são flores para o Galo. Marcelo ainda precisa driblar o grande número de jogadores afastados, no total nove atletas estão entregues ao departamento médico. São eles: Victor, Marcos Rocha, Patric, Erazo, Leandro Donizete, Carlos, Júnior Urso, Luan e Cazares.

Existia a expectativa para o jogo contra o Vitória, que pelo menos o zagueiro Erazo e o volante Júnior Urso retornassem, algo que não aconteceu. Porém, a comissão técnica espera algum retorno entre esses atletas.

Recomendado para você