Galo tem retornos de três titulares; Maicosuel sofre estiramento na coxa

Aos poucos o departamento médico do Atlético-MG vai liberando mais atletas e recebendo menos, algo que ajuda o técnico Marcelo Oliveira na formação do time. Para o duelo contra o Sport, nesta quinta-feira, no Independência, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, três titulares retornam ao time.

O lateral direito Marcos Rocha sofreu lesão na coxa direita e ficou fora do time por cerca de um mês. Os equatorianos, Erazo e Cazares também foram liberados. O zagueiro teve uma entorse no joelho esquerdo e ficou fora por um mês. Já o meia teve uma contusão no músculo adutor da coxa direita e estava afastado há mais de dois meses.

A baixa da vez, entretanto, é Maicosuel. O jogador teve um estiramento na coxa esquerda confirmado e deve desfalcar o Galo por cerca de um mês. Após a derrota para o Fluminense, por 4 a 2, na última segunda-feira, no Rio de Janeiro, Marcelo Oliveira expôs a dificuldade que terá para substituir o jogador.

“O Maicosuel é o maior problema, não dá pra lamentar porque acontece, o Otero entra bem, pode ser útil, Carlos Eduardo tem crescido nos treinos também”, garantiu o comandante.

Com os retornos, o departamento médico atleticano ainda tem cinco jogadores: o lateral direito, Patric, o volante Leandro Donizete, os meias Luan e Maicosuel e o atacante Carlos.

