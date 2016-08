Galo recebe boa notícia do DM e Carioca viaja para enfrentar o Grêmio

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Com vários problemas para o jogo contra o Grêmio, neste domingo, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, o técnico do Galo, Marcelo Oliveira recebeu uma boa notícia do departamento médico. O volante Rafael Carioca apresentou boa recuperação e viaja para encarar o tricolor gaúcho.

Leia mais:

Com Fred de volta, Galo pega Grêmio em Porto Alegre

Maicosuel acredita ser possível vencer para Galo se manter “lá em cima”

O meio-campista se contundiu no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, no Mineirão, em duelo pela Copa do Brasil. Ele sentiu dores no tornozelo esquerdo e foi diagnosticado uma entorse. Sua recuperação, entretanto, foi boa e o jogador viaja junto com a delegação.

Por outro lado, Victor e Marcos Rocha, que também apresentaram problemas na partida, estão vetados e seguem entregues ao departamento médico. O arqueiro tem um estiramento na região lombar enquanto o ala um edema na coxa direita.

Com isso, o Atlético viaja para Porto Alegre com nove desfalques confirmados: Erazo, Cazares, Luan, Patric, Junior Urso, Marcos Rocha, Victor e Giovanni estão no DM e Datolo segue aprimorando a forma física.

Recomendado para você