Galo pagará mais de R$10 milhões para tirar Marlone do Corinthians

Um dos nomes pedidos pelo técnico Roger Machado para a temporada 2017, o meia Marlone está próximo de ser anunciado como novo reforço do Atlético-MG. Bases salariais e valores já estão acertados, restando apenas alguns detalhes para o proclamo oficial. A Gazeta Esportiva apurou que o Galo vai investir cerca de 3 milhões de euros para contar com o meia-atacante, pouco mais de R$ 10 milhões, para um contrato de três temporadas. Além disso, a equipe alvinegra ainda terá o prejuízo de não receber R$ 400 mil, dívida do Corinthians pela compra de Giovanni Augusto no início da temporada e que será perdoada com o negócio entre Timão, Galo e Marlone.

Sendo assim, em valores exatos, o investimento do Atlético-MG pelo futebol do ex-atleta do Sport será R$ 10,8 milhões, juntando a quantidade que terá de pagar e o valor absolvido da dívida.

Marlone admitiu a pessoas próximas o desejo de vestir a camisa do Galo na próxima temporada. Algumas coisas chamam atenção do jogador: primeiro, a possibilidade de voltar a disputar a Copa Libertadores. Segunda, voltar a morar em Belo Horizonte, cidade que Marlone viveu quando foi atleta do Cruzeiro, em 2014, sendo, inclusive, Campeão Brasileiro.

Marlone começou a carreira no Vasco. Em 2014 foi vendido à Raposa, depois passou pelo Fluminense e emprestado ao Sport. Em 2016, o Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador. Ele fez 38 jogos e marcou oito gols, entre eles o tento que lhe permitiu concorrer ao prêmio Puskás.