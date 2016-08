Galo chega a Minas com ponto na mala e expectativa de recuperação

O Atlético-MG desembarcou na manhã desta segunda-feira no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, após empate com o Grêmio por 1 a 1, em Porto Alegre, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Com o ponto sofrido conquistado, a expectativa geral agora é utilizar o prazo até a próxima partida, contra o Vitória, no Independência, para recuperar e ter mais atletas disponíveis.

A pausa de nove dias do Campeonato Brasileiro vai, ao mesmo tempo, ajudar e atrapalhar o Galo. Será boa porque vai dar tempo para a recuperação de atletas que estão no departamento médico – e o Galo vive a expectativa de retornos de jogadores importantes como Erazo, Dátolo e Júnior Urso. No entanto, será ruim por causa dos jogadores convocados para as seleções que vão disputar dois jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 (Rafael Carioca, Otero e Lucas Pratto).

“Teremos esses dias sem jogos para recuperar os atletas importantes, que estão no departamento médico. E vou torcer para que os que estão nas seleções façam bons jogos e voltem com mais confiança ainda, porque precisaremos para as próximas partidas, mas agora a ordem é descansar”, disse o atacante Fred.

Além dos desfalques por contusão, oito jogadores no total, Marcelo Oliveira ainda tem a baixa do zagueiro Leonardo Silva que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Recomendado para você