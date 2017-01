Futuro de Pratto está na Inglaterra, Espanha ou Itália, diz empresário

Com o Palmeiras interessado – embora não tenha feito nenhuma proposta conforme revelou o diretor de futebol do Atlético, Eduardo Maluf -, o futuro do atacante Lucas Pratto não deve ser o Brasil. Segundo o empresário do jogador, há conversas para que o atleta se transfira do futebol brasileiro, mas o destino mais provável até agora é a Europa.

Em entrevista, Gustavo Goñi, confirmou à uma rádio de Rosário que o jogador desperta o interesse de times do Velho Continente: “Estamos conversando com clubes de Itália, Espanha e Inglaterra que querem Lucas Pratto”, explicou sem detalhar.

Já foi noticiado o interesse do West Ham, da Inglaterra, que estaria disposto a superar as expectativas atleticanas investindo mais do que os 15 milhões de euros para contar com o centroavante. As cifras fazem brilhar os olhos dos dirigentes do Galo.

Também foi ventilado o nome de Pratto em outras duas equipes espanholas: o Sevilla e o Valência. O primeiro caso foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que gostaria de ter o atacante em sua equipe. Para ter o camisa 9 e não gastar tanto dinheiro, o time ainda estaria disposto a liberar o meia Paulo Henrique Ganso na negociação.

Vale destacar que Pratto tem passaporte comunitário, o que seria interessante para essas equipes tendo em vista que o jogador não ocuparia vaga de estrangeiro. Já no futebol italiano, o Genoa, equipe que Pratto já teve experiência, gostaria de levar o jogador novamente para seu elenco.