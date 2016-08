Fred lamenta desfalques do Galo, mas valoriza reposições do elenco

Há quase três meses o Atlético-MG encontrava o Fluminense para o primeiro encontro entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, no Independência. Na ocasião, o atacante Fred ainda estava no time carioca – dias depois se transferiu para Belo Horizonte. O que marcou naquele empate por 1 a 1 foi o número de desfalques que Marcelo Oliveira tinha na ocasião, eram oito no total.

Agora defendendo as cores do Atlético, o atacante Fred afirma que o pensamento comum das equipes que enfrentam o Galo desfalcado é saber que terá substitutos a altura.

“Na minha época do Fluminense, o Levir falou que sairia um e entraria o outro do mesmo nível, que o jogo seria pedreira. A análise dos adversários é sempre assim. É sempre melhor o Marcelo ter problemas para escalar a equipe com todo mundo à disposição. O Marcelo pede todo mundo para trabalhar igual, treinar. A cobrança para todos é a mesma, a intensidade é a mesma. A oportunidade vai chegar e se jogar bem não sai mais”, destacou.

O Galo vai para Porto Alegre com 10 desfalques ao total, vários dos jogadores da equipe titular ou que poderiam ser substitutos imediatos. O atacante, entretanto, confirma que as perdas serão recolocadas em campo à altura.

“São perdas que qualquer clube sentiria. São jogadores de um nível muito grande, que são acostumados a jogar no Galo, acostumados a vencer. A gente sente muito. Mas é confortante olhar para o lado e ver jogadores de nível bom, que vão suprir as ausências com muita qualidade. Foi assim com o Lucas Cândido, contra o Palmeiras, e ele foi um dos melhores em campo. Quem entrar tenho certeza que vai nos ajudar”, finalizou.

