Fábio Santos critica segundo tempo “apático” do Atlético-MG

O Atlético-MG deixou o campo de jogo derrotado por uma goleada aplicada pelo Fluminense, por 4 a 2, no Rio de Janeiro, em duelo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés teve gosto ainda mais amargo por conta de o Galo ter ido para o vestiário no intervalo com o placar marcando 1 a 0 e sofreu a virada na etapa complementar, o que foi criticado pelo lateral-esquerdo Fábio Santos

“Difícil falar. A verdade é que no primeiro tempo fomos inteligentes, eles com mais posse, a gente com mais oportunidades, mas tivemos a apatia no segundo tempo. Agora temos que corrigir os erros, nós tomamos gols aqui que não sofremos normalmente, quem quer ganhar titulo não pode fazer um segundo tempo desse”, destacou o ala.

Para o experiente jogador, agora é o momento de descansar para os treinamentos, pois na próxima quinta-feira o Galo recebe o Sport, no Independência. “Os dois laterais apoiam ao mesmo tempo, eles tiraram proveito do segundo tempo ruim, tem que ter paciência, descansar porque tem mais batalhas pra frente”, finalizou.

O Atlético retorna a Belo Horizonte nesta terça-feira e se reapresenta para os treinamentos na quarta-feira, na Cidade do Galo.

