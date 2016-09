Fábio Santos chama responsabilidade e lembra que já substituiu Roberto Carlos

Next

Se antes o técnico Marcelo Oliveira pretendia fazer um rodízio entre Fábio e Douglas Santos na lateral esquerda, agora não tem mais dúvida. Com a venda do medalhista olimpico para o Hamburgo, confirmada nessa quarta-feira pelo Galo, o experiente jogador assume a função. E para substituir um ala que deixou seu nome na história do clube, o experiente lembra que chegou para ganhar a vaga de um campeão mundial pela Seleção Brasileira.

“Natural que aconteça isso, não e novidade, eu substitui o Roberto Carlos no Corinthians, desafio muito maior, futebol é assim, resposta dentro de campo, se ir bem dentro de campo ninguém vai lembrar do outro jogador, a história dele é bonita e eu estou tentando aqui também fazer minha história”,destacou.

Fábio agora é o principal jogador da posição, mas promete ocupar bem a vaga. Durante o período que Douglas esteve com a Seleção Brasileira olímpica, ele substituiu o companheiro e se saiu bem. Agora ele quer dar continuidade no trabalho que vem fazendo.

“Na verdade eu vim com pensamento de poder jogar e ajudar, eu respeitei todos que estavam jogando, tinha o Douglas e o Mansur, e eu vim com pensamento de jogar e atuar. É sempre bom jogar, num grupo como o nosso, sempre um ou outro vai ficar fora, é mais complicado, mas eu estou preparado para o desafio, clube grande, tenho certeza que vamos brigar pelo título, vai ser desafio gostoso brigar pela titularidade”, finalizou.

