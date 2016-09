Em rachão descontraído, Robinho dá show, mas não pedala

O último treino do Atlético antes de enfrentar o Vitória, no Independência, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por um descontraído rachão na Cidade do Galo. E o destaque foi do experiente Robinho.

A partida era entre o time de Robinho contra o time de Fred. A equipe do “pedalada” ganhou com folga e destaques do camisa 7 e do zagueiro Leonardo Silva. Neste treino descontraído, o defensor atua como atacante e o meia fica na armação de jogadas.

O destaque principal, entretanto, foi uma jogada no meio de campo. Robinho recebeu a bola, no meio de dois defensores e viu o garoto Leonan chegando com força para pegar a bola. Mas ele não conseguiu, pois o rei das pedaladas, com um leve toque na bola, deu um lençol no jovem, e, ao estilo Ronaldinho Gaúcho, tocou para o companheiro virando o rosto para o outro lado.

Treino termina com bolas-paradas

Após o rachão, o técnico Marcelo Oliveira comandou um treino com os jogadores titulares em jogadas com bolas-paradas. Os jogadores fizeram a situação defensiva e depois ofensiva dos lances. Neste momento, sem o goleiro Victor, que deixou o treinamento mais cedo com uma dor na coxa direita, Giovanni ficou entre os titulares.

