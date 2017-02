Em negociação com o São Paulo, Pratto vai para o jogo contra o Joinville

A notícia da negociação entre Atlético-MG e São Paulo pelo atacante Lucas Pratto agitou o mercado da bola nesta quarta-feira. O jogador, no entanto, segue treinando normalmente e vai para o jogo contra o Joinville, nesta quinta-feira, no Independência, pela Primeira Liga.

A informação foi passada no início da tarde. O São Paulo, com dificuldades na posição, decidiu aumentar o valor e fez uma proposta melhor para ter o jogador. Já o Atlético-MG não confirma oficialmente a negociação. A Gazeta Esportiva apurou, porém, que o acerto está bem adiantado, restando ainda alguns detalhes, como forma de pagamento.

Enquanto não é confirmada a negociação, o atacante Lucas Pratto segue treinando e vai para o jogo desta quinta-feira. Nos treinamentos desta quarta, na Cidade do Galo, em Vespasiano, o atleta teve uma conversa reservada com o técnico Roger Machado. O argentino deve voltar a fazer dupla de ataque com Fred.