Em busca de volantes, Atlético-MG abre negociação para ter Arouca

A situação se tornou emergencial. O Atlético-MG perdeu, de uma só vez, dois volantes titulares – Leandro Donizete, que foi para o Santos, e Júnior Urso que precisou retornar ao futebol chinês. Com apenas um dos titulares no elenco, Rafael Carioca, o Galo mira no mercado paulista a oportunidade de tirar a corda do pescoço.

O clube mineiro tem conversas com Arouca. O volante do Palmeiras, embora tenha um forte nome no futebol brasileiro, não se destacou no time campeão brasileiro e sofreu com as contusões durante o certame. O interesse do Galo, inclusive, não é de hoje.

Em outras janelas de transferências, o clube mineiro demostrou vontade em contar com atleta. Agora, a possibilidade também é bem vista pelo jogador, conforme apurou a Gazeta Esportiva. Qualquer decisão, no entanto, será tomada apenas após a virada do ano.

Além de pensar em Arouca, entrou na pauta atleticana nos últimos dias o nome de Michel Bastos. O jogador foi oferecido ao Galo após romper contrato com o São Paulo, no fim da temporada do futebol brasileiro. Dentro do clube, no entanto, o entendimento é de que Bastos não seria peça de reposição para a saída dos volantes, fazendo mais funções de terceiro homem de meio campo.

Pela contratação do jogador, o Galo entraria em disputa com o Palmeiras, que também deseja ter Bastos em seu elenco. A decisão sobre volante, inclusive, já foi tomada, embora ainda não tenha sido divulgada. O empresário do jogador, Emmanuel Kerchove, em entrevista a Fox Sports, garantiu que o atleta “vai disputar a Copa Libertadores de 2017, não posso dizer o estado onde se localiza o clube porque acabaria a graça”, brincou.

Nos dois casos, o Galo leva boa vantagem de concorrentes por causa da disputa da Copa Libertadores. Arouca, por exemplo, é pretendido também pelo Sport, mas tem o desejo de disputar a competição continental. Caso parecido ao de Bastos que tem propostas de outros clubes brasileiros, mas privilegia a disputa internacional.