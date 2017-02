Elias tem seu nome publicado no BID e está liberado para estrear

O volante Elias teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no início da noite desta sexta-feira. Com isso, o jogador está livre para estrear com a camisa do Atlético-MG.

Elias estava treinando normalmente no Sporting, em Portugal. Por isso está bem fisicamente e tem condições para atuar assim que o técnico Roger Machado entender ser o momento adequado.

Como não está na lista de relacionados divulgada no início da tarde desta sexta-feira, é pouco provável que o jogador faça sua estreia diante da Tombense, neste sábado, em Muriaé, pelo Campeonato Mineiro.

A reportagem tentou contado com a assessoria para saber se o jogador poderia viajar mesmo não estando na lista de relacionados, mas não teve nenhuma resposta até o momento desta publicação. O próximo jogo atleticano será na quinta-feira, no Independência, contra o Joinville, pela Primeira Liga.