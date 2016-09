De volta ao time, Victor exalta personalidade do jovem Uílson

De volta ao gol do Atlético-MG após se recuperar de lesão na região lombar, o goleiro Victor elogiou seu substituto nas últimas rodadas, o jovem Uilson. O camisa 1 do Galo disse ter conversado com seu reserva e garantiu que ele está preparado para quando for necessário.

“Conversei com o Uilson pessoalmente depois do jogo do Grêmio,(ele) foi seguro, demonstrou personalidade e fez boas defesas que garantiram o time na luta pelo resultado. Ele é jovem, vem ganhando experiência e confiança. Quando foi solicitado deu conta. O Atlético-MG tem boas opções na meta, o Chiquinho mesmo falou que qualquer um pode jogar ali e que os três estão no mesmo nível”, observou.

Para o jogo diante do Vitória, nesta quarta-feira, no Independência, Victor já estará de volta ao gol atleticano. O técnico Marcelo Oliveira, no entanto, terá 11 desfalques para a partida, entre jogadores contundidos, suspensos e convocados. Para o arqueiro alvinegro, neste momento com o time sem entrosamento, é importante que todos conversem bastante em campo.

“Quando você não vem em sequência jogando com a mesma equipe, o diálogo e comunicação são importantes, assim corrigimos os erros. Quando não está no entrosamento ideal, com a sequência das partidas, a comunicação dentro de campo é importantes para minimizar os erros e não dar espaços”, finalizou.

O Atlético faz o último treinamento na Cidade do Galo na tarde desta terça-feira, porém, como a partida está próxima, os trabalhos devem ser leves e apresentar somente um rachão seguido de finalizações.

