Com início ruim, Galo quer melhorar contra a Tombense

O começo da temporada atleticana é pior do que esperado pelos alvinegros. A apresentação ruim na estreia do Campeonato Mineiro e a derrota no clássico, por 1 a 0, pela Primeira Liga, ainda não foram digeridas pelo torcedor alvinegro. Para Roger Machado, no entanto, é preciso tirar uma lições de tudo que está acontecendo, aprender com os erros, e focar em melhorar nas próximas partidas. A expectativa de crescimento, inclusive, começa contra a Tombense, nesse sábado, em Muriaé, no interior de Minas Gerais, em duelo válido pelo estadual.

O Galo vai para o jogo com time completo. O técnico Roger Machado disse após o duelo contra o Cruzeiro que precisa dar ritmo de jogo a seus atletas e pretende fazer isso com o Campeonato Mineiro.

Os principais problemas do Galo para a partida são os meias Robinho e Luan, ambos com problemas físicos. Em contrapartida, Fred volta a equipe depois de desfalcar diante do Cruzeiro por ter sido suspenso na Primeira Liga de 2016.

Para o jogo contra a Tombense, o Atlético espera melhorar sua maneira de jogar. O treinador alvinegro identificou alguns erros e espera corrigir para a partida pelo Campeonato Mineiro. “Um dos motivos é de, no momento de posse, estarmos levando pouca gente à frente da linha da bola. Com seis jogadores atrás, fica pouca tente dentro do campo de ataque. Ajustes que a gente vai fazer. Era um time ofensivo e vai continuar a ser”, explicou o treinador.

Tombense começou o campeonato com vitória

A Tombense iniciou sua trajetória no Campeonato Mineiro muito bem: venceu o Tupi, em Juiz de Fora. Agora é um gigante do futebol brasileiro que a discreta equipe do interior de Minas tem, no entanto, os atletas vivem a expectativa de fazerem também um bom jogo.

“Eu acho que a gente se comportou bem. Jogar fora de casa é difícil. Vencer, mais ainda. É muito importante Mas agora temos que esquecer este jogo do Tupi e mirar o Atlético-MG. Se quisermos algo grande no campeonato, vamos ter que conseguir um bom resultado”, salientou o atacante Daniel Amorim.

Para enfrentar o Galo, o trabalho não é apenas para os jogadores. O técnico Raul Cabral tem assistido a vários vídeos do Galo pensando na melhor estratégia para parar o ataque atleticano que é um dos mais fortes do Brasil.

Outro jogo da rodada:

No mesmo dia, às 20h (de Brasília), Caldense e Villa Nova fazem o duelo de derrotados no primeiro jogo. A Caldense foi batida fora de casa para a URT, por 1 a 0, enquanto o Leão perdeu para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão. Embora o jogo tenha sido na casa da Raposa, o Villa era o mandante, por causa de seu estádio, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, não dar condições de transmissão.

FICHA TÉCNICA:

TOMBENSE X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Soares de Azevedo, Muriaé (MG)

Data: 04 de fevereiro, sábado

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Ronei Cândido Alves (CBF)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (CBF) e Leandro Salvador Silva (FMF)

ATLÉTICO – Giovanni, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel, Fábio Santos, Rafael Carioca, Raph, Cazares, Otero, Lucas Pratto, Fred.

TOMBENSE – Darley; André Krobel, Wellington Carvalho, Matheus Lopes e Ronan; Natan, Carlos Henrique, Pedro Castro; Jonathan (Alex) e Daniel Amorim.

Técnico: Raul Cabral