Cazares reclama de posição no clássico, mas garante que quer ajudar

Retornando de contusão recentemente, o meia Cazares foi utilizado no segundo tempo do clássico contra o Cruzeiro, com placar final de 1 a 1, no Mineirão, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. Quando foi escalado, o jogador precisou jogar pelos cantos, ajudando na recomposição da equipe, algo que ele próprio condenou.

“Na verdade, o treinador me colocou pela direita e minha posição é no meio. Não gostei porque não sei marcar. Ajudo quando tenho de ajudar pelo meio. Ali, me sinto mais feliz e posso ajudar mais. Minha posição é no meio-campo. Com Otero tenho uma grande amizade e espero que ele sinta confiança comigo e jogue bem”, explicou. “Ainda não, mas ele sabe que jogo pelo meio. Sempre joguei com ele pelo meio e me sentia bem. Pela direita, não sei jogar”, acrescentou.

Fora por mais de dois meses, Marcelo Oliveira tem cautela para utilizar o camisa 11 atleticano, que entrou no segundo tempo das duas últimas partidas. O jogador afirma que está preparado para jogar quando for necessário. “Não sei se jogarei ou não. O treinador manda. Se ele coloca, tenho que estar à disposição de todos e ajudar o time a ganhar. Gosto de ganhar e não de perder. Se estiver no banco, tenho de estar tranquilo. Se entrar, tenho de ajudar o time, ter a cabeça fria fazer o melhor para que o time ganhe”, concluiu.

Sobre a posição que Cazares jogou no domingo, o treinador do Galo tem uma explicação. Segundo ele, situações dentro da partida fizeram com que o jogador precisasse ajudar na marcação pelos lados. “Pretendo usá-lo por dentro. Ele entrou para jogar por dentro, no lugar no Robinho, pegar um volante que não estava sendo marcado mais e sair em velocidade, usando a criatividade. Só que o Clayton, logo depois da substituição, sentiu cãibras e, em algum momento, ele foi para o lado para ajudar na marcação. Eu tentei colocar o Clayton mais para frente e trazer o Pratto, mas não funcionou. Ficaram os dois adiantados”, finalizou.

O Atlético-MG segue os treinamentos na Cidade do Galo nesta terça-feira. À noite, a equipe viaja para Campinas onde enfrenta a Ponte Preta, nesta quarta, pela Copa do Brasil.

