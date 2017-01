Atlético rescinde contrato de Marion, cria da base

A história entre Galo e Marion terminou na tarde desta quinta-feira. O clube mineiro rescindiu o contrato do jogador e o atleta está livre para buscar novos ares.

Marion é cria da base atleticana. O jogador foi revelado em 2010, mas passou a ser utilizado em 2014. Na campanha do título da Copa do Brasil, inclusive, Marion teve participação importantíssima, quando deu passe para Dátolo marcar o terceiro gol contra o Flamengo e fez o cruzamento que resultou no quarto gol atleticano contra o Rubro-Negro. Naquela oportunidade, o Galo conseguiu o resultado necessário, 4 a 1, e avançou as finais.

Apesar dessa boa participação, Marion nunca foi unanimidade em Minas Gerais. Por isso, em várias ocasiões, o jogador foi emprestado a outros clubes de menor expressão. Suas melhores oportunidades foram nos Emirados Árabes e no Estoril.