Atlético-MG realiza treino tático e perde mais um jogador para o DM

Virou rotina na vida do técnico Marcelo Oliveira ter que pensar em opções para suprir suas ausências – em sua maioria por contusões. Como se não bastasse todos os problemas para o jogo contra o Vitória, na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador do Atlético-MG tem uma nova dor de cabeça: o atacante Carlos.

O camisa 13 atleticano fraturou o pé esquerdo durante os trabalhos na Cidade do Galo, na tarde desta segunda-feira. Ele era o favorito para substituir o atacante Lucas Pratto, que serve a seleção argentina. Carlos terá que passar por cirurgia nos próximos dias e ficará fora por tempo indeterminado. Vale ressaltar, inclusive, que a outra lesão que tirou o atleta por um bom tempo dos gramados foi no tornozelo direito.

Carlos agora se junta a um cheio departamento médico, que tem outros sete companheiros: Marcos Rocha, Patric, Erazo, Leandro Donizete, Júnior Urso, Cazares e Luan, lembrando que Dátolo, Giovanni e Victor encerraram tratamentos de contusões recentemente. Além disso, a comissão técnica preto e branca ainda precisa trabalhar com os desfalques de Rafael Carioca, Lucas Pratto e Otero, que servem suas seleções, e de Leonardo Silva, que não entrará em campo por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Marcelo surpreende na defesa e no ataque – Trabalhando o desfalcado time que medirá forças com o Vitória, na quarta-feira, no Independência, Marcelo Oliveira surpreendeu ao mostrar a escalação que deve mandar a campo. Primeiramente na defesa, ao colocar o jovem Gabriel e Edcarlos, abrindo mão de Ronaldo, que vinha sendo titular nos últimos jogos.

No ataque, o técnico também optou por colocar o meia Carlos Eduardo, deixando Clayton – atleta mais provável para a função – e Dátolo como opções no time reserva. Entre os jogadores de meio campo, Yago entrou na vaga de Leandro Donizete, contundido, e Lucas Cândido ficou no lugar de Rafael Carioca, que segue com a Seleção Brasileira e não tem sua presença confirmada no jogo de quarta-feira.

