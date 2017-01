Atlético-MG encaminha contratação do volante palmeirense Arouca

Classificado à edição de 2017 da Copa Libertadores, o Atlético-MG trabalha na formação de seu elenco. A pedido do técnico Roger Machado, o time de Belo Horizonte já encaminhou a contratação do experiente volante Arouca, pouco aproveitado pelo Palmeiras durante a última temporada.

Interessado em buscar um sucessor para Leandro Donizete, recentemente contratado pelo Santos, o Atlético-MG acertou as bases do acordo com o Arouca e agora precisa tratar com o Palmeiras. Representantes dos dois clubes conversarão sobre o assunto nos próximos dias.

Contratado pelo Palmeiras em 2015, Arouca tem vínculo com o time alviverde até o fim de 2018 e perdeu espaço na última temporada. Em 2016, ele participou de apenas 20 partidas, a metade dos jogos que fez no ano anterior – pelo Campeonato Brasileiro, foram apenas duas aparições.

Em processo de montagem do elenco para 2017, o Palmeiras deseja usar atletas que vêm sendo pouco aproveitados como moeda de troca, a exemplo de Arouca, hoje com 30 anos. O clube alviverde está perto de anunciar Felipe Melo, o que aumentaria ainda mais a concorrência entre os volantes.

Campeão de torneios como a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, Arouca seria o primeiro reforço de peso do Atlético-MG para 2017. O clube mineiro já acertou com o lateral-esquerdo Danilo Barcelos e com o zagueiro Felipe Santana.