Após vitória, Giacomini vê objetivo conquistado e indicará jovens a Roger

Depois de vencer o Tampa Bay Rowdies, na noite deste sábado, por 2 a 0, em São Petersburgo, nos Estados Unidos, pela Copa da Flórida, o técnico Diogo Giacomini, do Atlético-MG, destacou que os objetivos traçados na competição foram alcançados. De acordo com o treinador, a ideia era dar mais bagagem para alguns jogadores e garante que desse time alguns atletas poderão ajudar no grupo principal que ficou em pré-temporada, em Belo Horizonte.

“Todos esses nomes (Uilson, Capixaba, Leonan) confirmaram as expectativas. O Uilson a gente sabe o potencial, vai ser grande goleiro, tem que ter paciência para esperar momento certo, mas vai assumir o gol do Atlético algum dia. O Capixaba foi muito bem e o Leonan também muito bem, a dupla de zaga novamente bem. Eles sabem que as oportunidades não terminam aqui. A gente tem que ter calma, o Roger está conhecendo o elenco lá, ele ficou com o grupo menor lá, está fechando a primeira semana, agora vamos sentar, vamos ver como podemos aproveitar esses garotos”, destacou o treinador.

O Atlético deixa a competição após dois jogos: o primeiro uma derrota magra diante do Bayer, da Alemanha, e agora a vitória por 2 a 0. Giacomini, entretanto, ressalta que o objetivo principal foi alcançado.

“A equipe não precisou tanto se desgastar para marcar, teve perna, a equipe conseguiu ser mais agressiva e conseguiu marcar bem. Atingimos o objetivo, dando experiência para esses jogadores, estamos contentes com o resultado”, finalizou.

O Atlético volta para o Brasil na tarde deste domingo e na próxima semana Diogo Giacomini reunirá com Roger Machado para definir os planos da sequência dos trabalhos na Cidade do Galo.