Ainda sem renovar, Donizete aponta que “resolverá vida” depois das férias

A definição do futuro de Leandro Donizete, que ainda não renovou com o Atlético Mineiro, está cada vez mais próxima. Depois de curtir as férias no México com a família, o atleta postou uma foto dizendo que estava em seu último dia de viagem e que iniciaria as conversas com o Galo após seu retorno para Belo Horizonte.

“Último dia de viagem. #partiuresolverminhavida”, publicou o volante.

O impasse na renovação do ídolo alvinegro fica por conta do tempo de contrato. Com o atual vínculo se encerrando no fim deste ano, o jogador pede a renovação por mais duas temporadas, enquanto a diretoria mineira quer um contrato de duração até o ano que vem. Outro possível problema para a permanência do meio-campista de 34 anos seria que ele não se encaixa no perfil de volante do técnico recém-chegado Roger Machado.

A indefinição no futuro do camisa 8 fez com que outros clubes ficassem interessado em seus serviços. Um deles é Santos, que espera vir forte no mercado para a formar o elenco que disputará a Copa Libertadores.

Donizette chegou à Minas Gerais há quatro anos e participou dos principais momentos recentes da história atleticana. Além da conquista do título mais importante já faturado pelo clube: a Libertadores de 2012, ele esteve presente quando o time levantou a taça da Copa do Brasil em 2014 e no vice-campeonato brasileiro de 2015.