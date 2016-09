Simeone rasga elogios a Griezmann e projeta futuro no Atlético de Madri

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

Titular absoluto do ataque do Atlético de Madri, Antoine Griezmann está com moral na equipe. O atacante francês foi muito elogiado pelo técnico Diego Simeone, que o vê em condições de estar entre os melhores jogadores do mundo, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo.

“Ele (Griezmann) é um atleta que está destinado a estar ao lado de Messi, Cristiano Ronaldo e dos melhores do mundo. Sua convocação para a seleção é sempre uma boa notícia para o treinador. Apesar de ser um jogador importante para o time, é algo que valoriza o trabalho”, disse o técnico argentino no lançamento de seu livro, na capital espanhola.

De acordo com Simeone, o desenvolvimento de Griezmann está relacionado com o clube em que atua e com técnico que o comanda, que acredita no seu potencial e que tem certeza que ele será um dos melhores.

“Griezmann sabe que está em um clube maravilhoso, que cresce a cada dia que passa. Ali, encontrou-se com um treinador que o quer e que está seguro de que ele está destinado a estar com Messi e Ronaldo no rol dos melhores do mundo”, completou.

Responsável por colocar o Atlético de Madri novamente em evidência no cenário nacional e internacional, com o título do Campeonato Espanhol da temporada 2013/14 e dois vice-campeonatos da Liga dos Campeões da Europa, em 2014 e 2016, Simeone diz estar feliz no clube e deseja continuar como técnico do time.

“Estou contente. Teremos um estádio bonito no ano que vem e espero estar aqui. Quando cheguei via tudo muito bom e agora continuo vendo assim. Por isso ainda estou aqui”, concluiu o comandante alvirrubro.

