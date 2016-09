Simeone descarta Atlético pronto para disputar título da Champions

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Depois de dois vice-campeonatos, o Atlético de Madrid estreará na Liga dos Campeões nesta terça-feira, contra o PSV, no PSV Stadion, às 15h45 (de Brasília). Mesmo com o bom retrospecto na competição, o técnico Simeone afasta o favoritismo. Para o treinador, o time ainda não está pronto para ser campeão e é preciso pensar jogo a jogo.

“Estamos capacitados para competir esta primeira partida. Adiantar que estamos preparados para sermos campeões seria falta de humildade e iria além do que o futebol sempre nos convida a manter o foco, que é o dia de hoje”, argumentou Simeone.

Depois de começar o Campeonato Espanhol com dois empates, o treinador parece ter começado a encontrar a melhor forma da sua equipe. No último sábado, o Atlético goleou o Celta de Vigo por 4 a 0, fora de casa, e subiu para sétimo na tabela de classificação. Para o comandante, o embalo no torneio nacional ajuda na estreia na Champions.

“Com certeza toda equipe precisa vencer para ganhar corpo, trabalha muito na parte da confiança. Contra o Celta, o primeiro tempo foi muito truncado, mas na segunda etapa a equipe se liberou e respondeu muito bem. Também temos jogadores importantes para melhorar. Isso gera um entusiasmo. Amanhã será complicado. Em um campo bonito, não há nada melhor do que começar de novo a Champions aqui”, observou.

O encontro entre PSV e Atlético de Madrid já aconteceu na última edição da competição nas oitavas de final. Nos dois encontros, as partidas terminaram zero a zero. Na decisão por pênaltis, os espanhóis levaram a melhor por 8 a 7. Para Simeone, no entanto, não há muitas relações entre o jogo de então e da próxima terça-feira.

“Naquela época eram oitavas de final e os gols tinham importância, algo só há pontos em jogo. É uma equipe difícil, de contra-ataque, muito complicada e rápida nas transições, com uma solidez defensiva muito boa. Temos que levar a partida da forma que nos convém e nas situações que imaginamos anteriormente”, apontou o comandante.

Recomendado para você