Juanfran exalta Simeone e crava: “É o melhor técnico da Europa”

O Atlético de Madrid vive grande fase sob o comando de Diego Simeone. Com o argentino como treinador, a equipe chegou duas vezes à final da Liga dos Campeões, além de conquistar um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Liga Europa.

Esse sucesso mudou o patamar do Atlético no futebol europeu e, de acordo com o lateral direito Juanfran, colocou Simeone como um dos grandes técnicos do mundo.

“Não vejo o Atlético sem Simeone, ele é o melhor técnico da Europa. Temos que seguir ganhando para ele seguir conosco”, exaltou o lateral, um dos principais símbolos da década vitoriosa dos madrilenhos.

Sobre uma possível saída do comandante, Juanfran descartou a possibilidade, cravando a permanência do argentino. “Vamos falar do presente. Ele é nosso treinador e continuará sendo na próxima temporada”, enfatizou.

Um dos pilares da defesa de Simeone, o lateral atua pelo Atlético desde 2011. Com as boas atuações, se tornou um dos nomes lembrados para a seleção espanhola, tendo defendido a Fúria nas Euros de 2012 e 2016, e também na Copa de 2014.

