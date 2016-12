Griezmann realiza sonho e troca camisa com astro da NBA

Antoine Griezmann é considerado um dos maiores jogadores do mundo na atualidade no futebol, porém teve tempo de virar um simples fã nesta quinta-feira. O craque francês do Atlético de Madrid, da Espanha, esteve no lendário Madison Square Garden, na cidade de Nova York para acompanhar de perto um jogo da NBA.

Ainda por cima, Griezmann teve contato direto com um dos jogadores mais importante do New York Knicks, o armador Derrick Rose. Os dois atletas trocaram camisas para celebrar o encontro.

“Agradeço à NBA por tornar meu sonho uma realidade”, postou Griezmann em suas redes sociais.