Atlético de Madrid perde de virada, mas segue vivo na Copa do Rei

O Las Palmas conseguiu vencer o Atlético de Madrid de virada por 3 a 2 no estádio Vicente Calderón, nesta terça-feira, pela Copa do Rei da Espanha. Apesar do resultado, os colchoneros avançaram para as quartas de final do torneio porque terminaram a fase com um placar agregado de 4 a 3, depois da vitória por 2 a 0 no primeiro confronto.

Os donos da casa estiveram na frente do placar na maior parte da partida e até conseguiram promover a estreia de Keidi Bare. O técnico Diego Simeone também conseguiu poupar o francês Griezman nos últimos 25 minutos de jogo.

As estratégias para a partida foram claras, o Las Palmas buscou ter mais posse de bola (60% no jogo), até porque precisava do resultado, e os mandantes buscaram pressionar a saída de bola, buscando jogadas muito objetivas para pegar a defesa do seu adversário desarmada.

A partida começou um pouco morna e sem muitas chances de gols, mas o Atlético de Madrid adotou uma postura de pressionar o seu rival desde o primeiro minuto. As primeiras finalizações começaram a sair por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Las Palmas estava com um jogador a menos. Antes disso, a maioria das chances estava parando nos defensores das duas equipes.

Com Trijullo fora de campo por conta de lesão, os Colchoneros conseguiram encontrar o seu adversário com a defesa aberta e Griezman recebeu a bola na marca do pênalti, mas o goleiro Raúl Lizoain fez a defesa. David Garcia completou para tirar a bola da grande área.

Após Ángel Montoro entrar no lugar de Trujillo, veio a resposta dos visitantes. O Las Palmas conseguiu armar uma jogada pelo lado direito do campo e, após o cruzamento, o meio-campista Momo mandou a bola na primeira trave em um belo chute. Livaja pegou o rebote de cabeça, mas o goleiro Moyà estava atento e fez a defesa.

O segundo tempo reservou muita emoção para os torcedores no Vicente Calderón. A equipe da casa não demorou para abrir o placar depois do intervalo. Em uma jogada começada por Vrsaljko, o Atlético de Madrid trocou a bola com velocidade, Gaitan arrancou e passou para Griezman chutar, do meio da grande área, para o fundo do gol. O placar estava inaugurado aos quatro minutos do segundo tempo.

A resposta do Las Palmas veio menos de dez minutos após sofrer o gol marcado pelo terceiro melhor jogador do mundo em 2016. Livaja recebeu a bola no lado direito, fez a jogada individual, deixando dois marcadores para trás, e bateu cruzado para marcar um belo gol.

A alegria do time do técnico Quique Setién não durou muito. Ángel Correa colocou o time da capital espanhola na liderança do placar quatro minutos após o gol de empate. Em um lance de muita velocidade pela esquerda, Vrsaljko meteu a bola para o meia-atacante argentino, que ganhou na corrida de David Garcia e chutou a bola por entre as pernas do goleiro.

O gol de empate veio aos 45 minutos do segundo tempo. Em um grande contra-ataque, Livaja aproveitou que o zagueiro uruguaio Godin não foi firme no lance para sair na cara do goleiro e deixar o jogo em 2 a 2.

A virada veio no último minuto da prorrogação. Mateo García finalizou de fora da área e mandou a bola no ângulo.

Mesmo com a derrota, o Atlético de Madrid continua vivo na Copa do Rei e segue a sua vida na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol. Já o Las Palmas poderá se focar no Campeonato Espanhol e continuará a buscar uma vaga em competições internacionais.