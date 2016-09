Após renovar contrato, Atlético volta atrás e reduz contrato de Simeone

Vídeos destaque Paulo Nobre se envolve em confusão com torcedor do Flamengo

A confiança já não parece tão alta com o comando de Diego Simeone no Atlético de Madrid. Após renovar com o clube até 2020 na temporada passada, o treinador chegou a um acordo para reduzir o período de vínculo até junho de 2018.

Leia mais:

Griezmann dispensa agente para cuidar de sua própria carreira

Simeone descarta Atlético pronto para disputar título da Champions

Segundo a imprensa espanhola, a negociação para a redução do contrato de Simeone começou depois da derrota do Atleti para o rival Real Madrid nos pênaltis, na final da Liga dos Campeões. O argentino cogitou deixar o clube, mas foi impedido pelos dirigentes, que aceitaram, no entanto, a mudança no compromisso que ainda tinha para cumprir.

Mesmo assim, Cholo ainda teve novo aumento de salário, que não foi divulgado pelas partes, mas é noticiado pela imprensa espanhola como o maior entre os técnicos da Espanha. Com o novo contrato, Simeone estará livre para assumir outro clube em junho de 2018. Recentemente, o PSG fez uma proposta para contratar o técnico argentino, mas sem acordo, os franceses acertaram com Unai Emery, do Sevilla.

Recomendado para você