Sonhando com a Seleção, Walter é apresentado no Atlético-GO

O atacante Walter foi oficialmente apresentado pelo Atlético-GO nesta terça-feira. Com a presença de torcedores atleticanos e cúpula do clube, o novo contratado concedeu uma entrevista coletiva no Estádio Olímpico. O atacante não fugiu das perguntas e comentou sobre sua saída conturbada do Goiás.

“Saí triste do Goiás. Muita gente diz que eu fazia o que queria lá. Mas isso não existe. Quero dar a volta por cima, sim. Muitas coisas foram faladas. Não sou o monstro que falaram. Felizmente apareceu o Atlético. Pelo projeto e pela estrutura, pretendo ficar aqui muito tempo”, assegurou o jogador.

Ainda sobre o incidente com o goleiro Matheus, o atacante afirmou que se desculpou pela cotovelada ao ex-companheiro após ter rescindido com o Esmeraldino. “Muita gente falou que eu não pedi desculpas e que faria de novo a agressão no Matheus. Mas eu pedi desculpas, eu estava com o coração apertado. Mas falei com o Matheus. É um garoto bom”, disse.

Walter se mostrou motivado em sua nova casa e diz acreditar que pode ser lembrado nas convocações do técnico Tite.”Sim, penso em ir para a Seleção. O Tite gosta muito de mim. Se eu estiver bem, acho que ele me chama”, opinou o centroavante.

Aos 27 anos, Walter foi revelado pelo Internacional em 2008. No ano seguinte, o jogador foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa do torneio Sul-Americano Sub-20. Pouco depois, foi contratado pelo Porto, com quem tem o passe vinculado até hoje. O atacante ainda passou por Cruzeiro, Goiás, Fluminense e Atlético- PR.