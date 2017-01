Após sumiço, Marcelo Cabo continuará no comando do Atlético-GO

Depois de ter desaparecido no começo da semana, sendo encontrado por policiais em um motel, Marcelo Cabo seguirá no comando do Atlético Goianiense para o início da temporada de 2017. Quem confirmou a continuidade do trabalho foi o diretor de futebol da equipe, Adson Batista, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira.

“”Ele sabe que errou e está muito arrependido. Não poderíamos tomar uma decisão diferente. Não poderíamos aniquilar a carreira dele” afirmou o diretor. “Ele sabe que vai trabalhar na corda bamba, não há margem para erro” salientou Adson Batista.

Ainda segundo o dirigente, Marcelo Cabo teve um problema familiar no dia de seu desaparecimento. “Ele me comunicou que teve uma discussão familiar e um surto. Disse que bebeu muito e que já passou por essa situação”.

Adson afirmou ainda que o elenco tem uma grande aceitação para o treinador. “O grupo foi unânime em abraçar o Marcelo Cabo. Vamos dar todo apoio”.

Marcelo Cabo chegou ao comando do Atlético-GO em 2016. Com um belo trabalho, o treinador não só conseguiu levar a equipe ao acesso à Serie A, mas levantar o título da Série B. O treinador concederá uma entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira.