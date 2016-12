Jogador do Athletic descobre câncer no testículo e será operado

O 2016 do zagueiro Yeray Álvares termina com uma péssima notícia. O jovem jogador do Athletic Bilbao foi submetido a exames e, nesta sexta-feira, foi diagnosticado com câncer no testículo direito. Ele será operado na próxima semana.

Reclamando de fortes dores, o atleta procurou o departamento médico do clube basco, que encaminhou uma série de exames. Na sequência, foi identificado um tumor e a necessidade de intervenção cirúrgica

Veja também:

Luis Enrique projeta 2017 do Barcelona e diz não ter pressa para renovar

Barça pega Athletic e Real encara Sevilla nas oitavas da Copa do Rei

O zagueiro de apenas 21 anos estava em seu primeiro ano como profissional (Foto: AFP)

“Yeray nos procurou há poucos dias, dizendo que sofria com dores no testículo direito. Ele foi submetido a uma ultrassonografia que nos colocou em alerta. Fizemos outra série de exames que revelaram um tumor que precisa ser retirado. Temos que atuar com rapidez, sempre ao lado do jogador e da sua família. A evolução do processo e da enfermidade dependerá do que vamos obter a partir da própria cirurgia e dos parâmetros controlados depois dela”, informou Josean Lekue, chefe médico do clube.

Apesar de apontar que a operação será feita antes do réveillon, o Bilbao pregou um discurso de discrição e não revelou a data exata do procedimento. A equipe, que disputa o Campeonato Espanhol, ainda prestou toda solidariedade à família de Yeray e declarou que todos os jogadores do elenco estão mobilizados com a situação do companheiro.

Yeray Álvares tem 21 anos e foi promovido no começo deste ano como jogador profissional. Na atual temporada (2016/17), ele atuou em 17 partidas, seis delas pela Liga Europa, competição na qual o time da capital basca está classificado para as oitavas de final.