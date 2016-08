Arsenal anuncia zagueiro campeão do mundo com Alemanha; Chambers sai

Next

Fotos destaque Veja fotos no treino do Corinthians

O penúltimo dia da janela de transferências está agitada no Arsenal. Após anunciar o atacante espanhol Lucas Pérez, ainda nesta terça-feira, os Gunners apresentaram o zagueiro alemão Mustafi, ex-Valencia e campeão do mundo em 2014 com a seleção da Alemanha. A longa negociação foi finalizada por 41 milhões de euros (R$ 148 milhões).

Leia mais:

Após dez anos no Arsenal, Rosicky volta ao futebol da República Tcheca

A contratação do beque de 24 anos deverá ser de suma importância para o Arsenal, já que os titulares Per Mertesacker e Gabriel Paulista estão lesionados. Após uma longa negociação, o técnico Arsene Wenger elogiou o novo reforço do Arsenal.

“Ele está na idade certa. Tem uma experiência e é um jogador com qualidade para sair jogando. Contratamos um ótimo zagueiro e que certamente será ainda melhor para o futuro”, disse o técnico francês.

A chegada ao Arsenal será um retorno de Mustafi ao Campeonato Inglês. O zagueiro foi revelado pelo Everton e ainda passou pela Sampdoria antes de ir para o Valencia, onde fez 64 jogos pelo Campeonato Espanhol.

CHAMBERS – Por outro lado, o jovem lateral Calum Chambers foi emprestado para o Middlesbrough por uma temporada. O jogador de 21 anos já vinha atuando pelo time B do Arsenal para ganhar mais experiência como titular, mas Wenger optou por ceder o jogador para que pudesse ter mais minutos em campo.

Recomendado para você