Alexis Sanchez se vê no mesmo patamar de Messi e Cristiano Ronaldo

O domínio dos prêmios da Bola de Ouro que Messi e Cristiano Ronaldo tem exercido nos últimos anos faz com que se tenha a ideia de que a dupla de craques esteja acima de qualquer jogador do futebol atual. Apesar disso, há jogadores de qualidade que acreditam não ficar para trás em relação aos craques de Barcelona e Real Madrid.

É o caso de Alexis Sanchez, chileno que atua no Arsenal. O atacante, um dos principais destaques dos Gunners, opinou sobre o momento que vive na carreira, rechaçando uma inferioridade em relação ao argentino e ao português.

“Eu cheguei a um nível onde posso competir com ótimos jogadores. Não me sinto inferior a ninguém. Eu comparo as minhas qualidades com as de Messi e Cristiano Ronaldo. Tenho a mesma habilidade que eles”, disse Sanchez ao jornal catalão Sport.

A favor da declaração do chileno há o seu ótimo início de temporada: em três jogos do Campeonato Inglês com o Arsenal, o atleta vem se destacando ofensivamente, e já anotou um gol e duas assistências nos confrontos passados.

