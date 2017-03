Pratto e Buffarini são lembrados por Bauza e não enfrentam Corinthians

O técnico Edgardo Bauza anunciou a lista dos jogadores convocados para a seleção da Argentina, que encara o Chile, em 23 de março, e a Bolívia, cinco dias depois, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Entre os 26 atletas chamados, estão dois são-paulinos: o lateral Julio Buffarini e o atacante Lucas Pratto.

Os dois jogadores não são surpresas, já que são nomes que haviam sido lembrados por Bauza em momentos anteriores. No caso do atacante, esta é a primeira convocação como jogador do São Paulo. Nas anteriores, Pratto defendia o Atlético-MG.

A boa notícia para os jogadores é também ruim para o técnico do Tricolor, Rogério Ceni, que não contará com os dois no clássico contra o Corinthians, no fim de semana dos dias 26 e 27 de março, pelo Campeonato Paulista. Eles também devem perder os duelos contra o Botafogo-SP e São Bernardo.

Vale lembrar que, também nesta sexta-feira, o técnico Ricardo Gareca, do Peru, anunciou a lista de convocados de sua equipe, incluindo nela Cueva, que também será desfalque para Ceni no clássico contra o Timão.

Além dos são-paulinos, Bauza não ousou na convocação, chamando os principais nomes do país, como Lionel Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuaín e Ángel Di María. Apenas dois atletas atuam no futebol da Argentina: o goleiro Mariano Andújar, do Estudiantes, e o meia Marcos Acuña, do Racing.

Os hermanos não vivem o melhor momento nas Eliminatórias. Com 19 pontos, o time é o quinto colocado, na zona que leva à repescagem para tentar uma vaga no Mundial. Assim, os comandados de Edgardo Bauza precisam de bons resultados, para tentarem chegar aos quatro primeiros, que garantem vaga direta na Copa da Rússia.

Confira abaixo a lista completa dos 26 convocados por Bauza.

Goleiros: Romero (Manchester United), Andújar (Estudiantes), Guzmán (Tigres-MEX)

Defensores: Buffarini (São Paulo), Mercado (Sevilla), Zabaleta (Manchester City), Rojo (Manchester United), Roncaglia (Celta de Vigo), Más (Trabzonspor), Otamendi (Manchester City), Musacchio (Villarreal), Funes Mori (Everton).

Meio-campistas: Mascherano (Barcelona), Di María (PSG), Biglia (Lazio), Pizarro (Tigres), Banega (Inter de Milão), Pérez (Valencia) e Acuña (Racing).

Atacantes: Lucas Pratto (São Paulo), Messi (Barcelona), Dybala (Juventus), Aguero (Manchester City), Higuaín (Juventus), Lavezzi (Hebei Fortune) e Correa (Atlético de Madri).