Maradona diz que não irá mais falar com Bauza após encontro com Icardi

Recentemente Edgardo Bauza passou pela Europa e aproveitou para visitar o centro de treinamento da Inter de Milão. Em encontro com os argentinos da equipe, entre eles Mauro Icardi, jogador fortemente criticado por Diego Maradona pela sua postura fora das quatro linhas, ficou subentendido que ele poderia voltar a receber uma chance na seleção argentina. Após a divulgação da foto em que o técnico dos hermanos aparece com o atacante rossonero, Maradona não perdoou.

Além de não contar com grande aprovação como técnico da Albiceleste, Bauza agora tem de lidar com duros comentários de Maradona, que não gostou de saber que o treinador se encontrou com Icardi. O atacante passou a ser alvo do maior jogador da história do futebol argentino por se casar com a ex-esposa de Maxi López.

“Não irei falar mais com Bauza. É a vida dele [Icardi]. Não ligo, mas para mim ele não existe. Existem coisas que não se faz e não se esquece. Quero ver Bauza perguntar para Messi se ele quer comer na casa do Icardi ou se o Icardi pode comer nas casas de Messi, de Kun [Aguero] ou de outro jogador da seleção depois do que aconteceu com Maxi Lopez”, disse Maradona em entrevista ao jornal argentino Clarín.

Acusando Maxi López de traição, Wanda Nara pediu o divórcio do jogador e logo em seguida iniciou namoro com Icardi. O fato repercutiu negativamente entre os atletas do país, e justamente por isso o atacante rossonero, por melhor que seja seu desempenho na Itália, não é convocado para defender a Argentina há muito tempo. No entanto, após a visita de Bauza, pode ser que ele, enfim, volte a vestir a camisa alviceleste.