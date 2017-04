Edgardo Bauza não suporta pressão e é demitido da seleção da Argentina

Edgardo Bauza não é mais técnica da seleção argentina. O ex-treinador do São Paulo foi comunicado oficialmente nessa segunda-feira por Claudio Tapia, recém empossado presidente da AFA (Associação de Futebol da Argentina) durante uma reunião que contou com o representante de Patón. A rescisão contratual ainda será assinada nesta terça, quando está programada uma entrevista coletiva para explicar os fatos e os novos rumos dos argentinos a partir de agora.

“Nós comunicamos o Bauza de que ele não é mais o treinador. Fizemos um acordo verbal, mas não assinou nada. Na terça-feira, às 19h30, haverá uma conferência de imprensa em Ezeiza”, afirmou Tapia, segundo o site Olé.

Restando apenas quatro rodadas para o fim das Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina corre sério risco de ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia, no ano que vem. A equipe é apenas a quinta colocada na tabela de classificação, zona que dá direito a uma repescagem com o campeão da Oceania. Com 20 pontos, o time de Messi e companhia tem Equador (20), Peru (18) e Paraguai (18) na cola.

Na última rodada, a 14ª da competição, com muitos desfalques, inclusive de seu camisa 10, que está suspenso, Bauza acabou sucumbindo em La Paz com uma derrota por 2 a 0 para os bolivianos. Ao todo, o técnico conseguiu apenas três vitórias à frente da seleção argentina. Foram outros dois empates e mais três derrotas. Seu time marcou nove gols e sofreu 10.

Independentemente de quem assumirá o cargo, a Argentina terá uma sequência decisiva contra Uruguai, fora, Venezuela e Peru, em casa, e Equador, fora, para definir sua classificação ou não ao Mundial.

Jorge Sampaoli é o grande sonho de Claudio Tapia, mas o técnico está bem no Sevilla, possui uma multa contratual muito alta e atualmente é cotado até mesmo para substituir Luis Henrique no Barcelona. Tudo isso torna sua contratação muito difícil.