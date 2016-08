Bauza revela recomendação do Barça para Messi não viajar com Argentina

Quem acreditava que Messi não queria mais jogar pela seleção argentina, teve uma grande surpresa nesta terça-feira. No retorno do craque ao time comandado por Edgardo Bauza, o treinador revelou uma recomendação do Barcelona para que o atleta não se apresentasse à seleção, pedido que foi negado pelo camisa 10.

“O clube (Barcelona) recomendou que não viajasse e ele disse ‘não, não, eu viajo’. Isso mostra que ele se interessa muito pela seleção. Isso me deixou tranquilo. O que precisamos é que ele nos ajude a tornar a equipe melhor. Todos falam que Messi precisa ganhar as partidas, eu não penso que tenha que ser sempre assim”, comentou Bauza, em entrevista à Fox da Argentina.

Apesar de sua volta à seleção, com dores na coxa esquerda, Messi não é presença garantida na partida contra o Uruguai, quinta-feira (01), às 20h30 (de Brasília), no estádio Mundialista Mendoza, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante do Barcelona passará por novos exames nas próximas horas para avaliar a sua evolução física, mas Bauza demonstrou otimismo com a situação.

“Está bem, está bem. Nós vamos cuidar dele, mas confio que vá chegar bem para a partida contra o Uruguai”, finalizou o treinador, em entrevista ao jornal Olé.

