Bauza fala de posição diferente para Messi render mais na Argentina

Logo ao chegar ao comando técnico da seleção da Argentina, o ex-treinador do São Paulo, Edgardo Bauza, fez questão de conversar com o craque Lionel Messi para que o camisa 10 mudasse de ideia sobre sua aposentadoria com a camisa alvi-celeste. Na nova fase da bicampeã mundial, El Patón já revelou seus planos para a estrela da equipe render o máximo.

“Na Copa América, Messi jogou como falso 9, foi muito castigado pelos adversários e não rendeu. Quero-o em um lugar onde possa iniciar as jogadas. Ele não pode estar sempre rodeado por dois ou três jogadores para poder render”, afirmou o técnico em entrevista à imprensa argentina.

Vindo de três vice-campeonatos – a Copa do Mundo de 2014 e as duas Copa América de 2015 e 2016 – a Argentina mostrou uma situação complicada nos Jogos Olímpicos. Com problemas e desentendimentos com a Federação Argentina de Futebol, a equipe selecionada decepcionou e nem ao menos passou da fase de grupos.

Na terceira colocação das Eliminatórias da Copa do Mundo, a Argentina agora enfrentará o Uruguai, líder da tabela, no dia 1 de setembro – jogo que também marcará a estreia de Patón. No dia 6, a equipe volta a campo diante da Venezuela.

“Quando Messi pega na bola em zonas mais recuadas, pode fazer estragos”, completou Bauza, que convocou também o atleticano Lucas Pratto, afirmando que o centroavante seria importante para o estilo que deseja montar na seleção nacional.

