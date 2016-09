João Ricardo lamenta excesso de jogos com dois tempos distintos

Após o empate com o Figueirense, por 2 a 2, na noite desta quarta-feira, no Orlando Scarpelli, com o América sendo ligeiramente melhor no primeiro tempo e bem superior na etapa complementar, o goleiro alviverde, João Ricardo, lamentou a situação. O Coelho sofreu os dois primeiros gols para depois ficar soberano no jogo e buscar o empate, algo que o arqueiro condenou.

“A gente contra todas as equipes, fazemos um tempo bom outro ruim, parece que a sensação que fica é que temos que apanhar para começar a jogar, mas vale observar que a equipe se entrou e vamos seguir lutando”, avaliou.

João Ricardo disse ainda que se o jogo tivesse mais algum tempo o time conseguiria a vitória e destacou o que ele considera erro de arbitragem no segundo gol do Figueirense, em gol marcado com um pênalti questionável.

“Se tivesse mais 15 minutos daria para ganhar. Difícil falar, se falar é tudo mal interpretado, ele (juiz) falou que foi, o lance é duvidoso, é brincadeira, nós sabemos que é contra tudo e todos, nessa situação querem que a gente caia, na dúvida vai contra, a gente tem que acreditar, cada vez fica mais difícil, mais próximo de cair, mas tem que ter esperança”, lamentou.

O América volta a campo agora na próxima segunda-feira, contra o Internacional, às 20h (de Brasília), no Independência.

