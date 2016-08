Goleiro João Ricardo vê situação do América cada vez mais difícil

Next

Depois de perder para o Vitória neste domingo, a situação do América-MG é cada vez pior. A treze pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o goleiro João Ricardo vê o Coelho cada vez mais próximo da queda para a Série B.

“Não jogamos mal. Criamos três ou quatro chances e não fizemos. Eles tiveram duas oportunidades e marcaram. É um momento complicado, parece que as coisas não estão dando certo. Esse era um jogo que não podíamos pensar em perder, mas fomos derrotados. O poço está ficando fundo”, analisou o arqueiro.

Em 22 rodadas, o América somou apenas 13 pontos. É o clube que menos venceu na competição e mais gols tomou. Apesar de ter marcado o único gol do Coelho neste domingo, Danilo revelou tristeza pelo momento da equipe e vê uma atuação tendenciosa de Anderson Daronco na arbitragem.

“De novo fizemos uma boa partida, eles deram apenas um chute no primeiro tempo. Perdemos uns gols inacreditáveis. Nem vale falar de novo da arbitragem. O Daronco reverteu tudo para eles, fica repetitivo e chato. O time menor é sempre prejudicado”, apontou.

Ainda atrás de um milagre para permanecer na Série A do Brasileirão, o Coelho terá o difícil clássico mineiro contra o Cruzeiro, que vem em ascensão no torneio. O jogo está marcado para o dia 8 de setembro, quinta-feira, no Estádio Independência, às 21h (de Brasília).

