Gol nos acréscimos acaba com jejuns de Michael e América-MG

Aos 43 minutos do segundo tempo, Enderson Moreira promoveu uma substituição improvável: lançou Michael na vaga do volante Danilo. A tentativa de vitória do treinador alviverde surtiu efeito, seu atacante balançou as redes e o Coelho bateu o Internacional, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, no Independência, encerrando dois jejuns.

Michael entrou em campo aos 43. Aos 45, com um desvio de cabeça esquisito, uma bola sem direção, ela morreu no fundo das redes e acabou com jejum de dois anos do jogador sem marcar um tento.

“Eu pensei que a bola não ia entrar mais esse ano, mas graças a Deus, Deus me abençoou, ela entrou, o resultado foi justo, qualquer outro resultado seria injusto, nosso time foi melhor”, avaliou o atacante.

Michael chegou ao América e fez 12 jogos até agora, sendo oito como titular. Nenhuma vez, porém, ele tinha marcado um gol no Coelho. Emocionado, ele brincou dizendo que espera balançar mais as redes de agora em diante.

“Fico feliz, espero fazer mais gols agora, tomara que eu consiga fazer mais pela frente. Eu só tenho a agradecer as pessoas que me ajudam, que trabalham comigo”, finalizou.

O América também encerrou seu jejum diante do Internacional. A equipe mineira nunca tinha batido os gaúchos em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O tento aos 45 do segundo tempo, porém, encerrou essa marca. O Coelho agora se prepara para enfrentar o Botafogo, no próximo sábado, às 21h (de Brasília).

