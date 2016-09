Ex-flamenguista deve estrear pelo Coelho no Brasileirão contra o Cruzeiro

Next

Vídeos destaque Confira os 10 momentos mais marcante da história do Corinthians

Contratado por empréstimo junto ao Flamengo, o atacante Nixon teve sua situação regularizada junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro pelo América-MG no jogo contra o Cruzeiro, na próxima quinta-feira, no Independência.

Leia mais:

Goleiro João Ricardo liga alerta no América

América perde para Vitória e se afunda na degola

O jogador estava impedido de atuar pelo Coelho no Campeonato Brasileiro, por causa do Regulamento Específico da Competição, que prevê que uma equipe da Série A tenha mais de cinco jogadores transferidos da elite do futebol brasileiro. A situação, porém, foi resolvida e o jogador está livre para jogar.

“Foi uma situação nova pra mim, até porque é a primeira vez desde que subi pro profissional do Flamengo que saí. Vim por empréstimo para o América e acabou tendo esse imbróglio todo. Pra mim foi até meio estressante. Foi um momento ruim, ninguém quer ficar parado, sem jogar”, destacou o jogador que tem a missão de tirar o América da difícil lanterna do Brasileirão.

O atleta de 24 anos não viu problema no imbróglio para poder defender as cores do Coelho e ainda ressaltou a oportunidade de conhecer os novos companheiros de equipe.

“Mas eu procuro sempre frisar na minha vida que tudo tem um propósito. Se aconteceu isso comigo, é porque eu precisava desse processo todo. Não somente pra conhecer o grupo, mas também para conhecer todos aqui dentro. Foi um momento novo, mas já passou e espero ajudar a equipe”, acrescentou.

Versátil desde a época de Flamengo, o jogador confirmou que está preparado para ajudar o América onde o técnico Enderson Moreira definir. O jogador se colocou a disposição para jogar como homem de área ou segundo atacante, mas reforça que vai dar seu melhor.

“Desde a base do Flamengo, joguei um tempo de ponta, até que fui deslocado para ser centroavante. Fui artilheiro na base como centroavante. Não ficava tão fixo, me movia bastante. No profissional, fui mais utilizado nas pontas novamente, mas cheguei a ser utilizado como centroavante também com alguns treinadores. Tive atuações boas pelos lados e pelo meio. Tenho minhas próprias conclusões, gosto muito de jogar como centroavante, mas não tão fixo. Mesmo jogando pelas pontas, entro muito na área, porque joguei muito de centroavante. É esperar e ver o andamento da semana e o que o professor vai optar. Independente da função, se ele optar por mim, vou dar o meu melhor”, finalizou.

O América entra em campo pelo Campeonato Brasileiro apenas na próxima quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Independência. A equipe de Enderson Moreira é a lanterna do torneio nacional, com 13 pontos conquistados.

Recomendado para você